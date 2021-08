Seconda partita di Champions League e prima sconfitta per il Lugano. Due giorni dopo aver vinto e convinto contro gli svedesi dello Skelleftea, la squadra di McSorley è stata sconfitta 3-6 alla Cornèr Arena dai forti finlandesi del Tappara Tampere. Decisivo il periodo centrale, con sette minuti di ingenuità, penalità ed errori individuali che hanno permesso agli ospiti di volare sul 4-0. Coraggioso il tentativo di rimonta negli ultimi sette minuti della gara, ma le reti di Carr e Josephs sono state seguite da altre due segnature avversarie, prima del definitivo 3-6 di Tschumi. Da segnalare le molte assenze in casa bianconera, tra infortuni e impegni con le rispettive Nazionali. L’ultimo ad alzare bandiera bianca è stato capitan Arcobello per un problema al collo rimediato venerdì. Nulla di grave, a quanto pare. McSorley ha concesso qualche minuto prezioso ai vari Villa, Bedolla, Werder e Cortiana, schierando regolarmente Vedova, Tschumi e Stoffel. Di seguito la cronaca della partita.

Primo tempo

Il Lugano parte all’attacco ma un fallo di Werder al 2’41’’ permette ai finlandesi di entrare in partita. Il box-play bianconero è comunque esemplare, ad immagine di un doloroso «block shot» ad opera di Traber. Al 5’27’’ tocca ad Alatalo e compagni giostrare con un uomo in più per ben 4 minuti, ma manca fluidità. La gara vede due portieri sempre attenti, in particolare Schlegel, davanti al quale il traffico è più intenso. All’11’35’’ altra superiorità numerica ospite senza esito. Anzi, è Josephs a sprecare un ghiotto contropiede fallendo l’assist per Carr. Nel finale, con il Lugano in power-play, si illustra il giovane Stoffel.

Secondo tempo

Tra il 25’53’’ e il 26’18’’ i bianconeri commettono due cambi scorretti in 25 secondi e si ritrovano in 3 contro 5. Il Tappara ne approfitta subito per passare in vantaggio con Austin al 26’30’’. Poco dopo, al 26’59’’, arriva il 2-0 di Platzer, frutto di una bella triangolazione. McSorley chiama il «time-out», ma al 30’10’’ Salonen segna il 3-0, imbeccato nello slot da un erroraccio di Alatalo. Tutto precipita al 33’03’’ con il 4-0 dello stesso Salonen in 5 contro 4. Subito dopo nemmeno la quinta superiorità numerica aiuta il Lugano a sbloccarsi. Al 57’30’’ Heljanko è decisivo su un tocco ravvicinato di Fazzini.

Terzo tempo

Si riparte con una scaramuccia tra Thürkauf e Tullola, entrambi puniti con due minuti. Al 48’11’’ la squadra di McSorley può nuovamente provarci con l’uomo in più, ma il portiere Heljanko resiste. Al 52’ è Walker a farsi ipnotizzare dall’estremo difensore ospite. Poco dopo, Carr concretizza finalmente una situazione di superiorità numerica firmando l’1-4 con una gran botta dalla distanza. Appena 40 secondi dopo, al 53’34’’ tocca a Josephs ridare speranza ai suoi con il gol del 2-4. L’inerzia viene però interrotta da un fallo di Alatalo al 54’15’’. I padroni di casa ci provano ancora nel finale in 5 contro 4, ma al 59’ il Tappara chiude i conti a porta vuota con Rauhala. A 33’’ dalla sirena arriva pure il 6-2 di Moilanen. Al 59’57’’ c’è ancora spazio per il 3-6 di Tschumi in power-play.

©CdT.ch - Riproduzione riservata