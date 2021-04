Ci siamo. Il Lugano scalda i motori – da oggi a porte chiuse – in vista dell’inizio della sua avventura nei playoff. Lo fa forte del suo secondo posto ottenuto nella regular season dietro all’inarrivabile Zugo. Un risultato prestigioso conquistato anche un po’ a sorpresa: quando la squadra bianconera si trovava in piena lotta per accedere direttamente ai giochi per il titolo, lo stesso direttore sportivo Hnat Domenichelli aveva affermato che il quarto posto – obiettivo all’inizio del campionato – era probabilmente un traguardo un po’ troppo ambizioso. Ed invece, grazie a un invidiabile costanza di rendimento - il Lugano si è guadagnato il diritto di sfidare il Rapperswil. Con lo statuto, ovviamente, di favorito della serie al meglio delle sette partite.

