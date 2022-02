In amichevole a Le Sentier, il Lugano è stato battuto 7-2 dal Losanna. Di Fazzini e Bertaggia le reti bianconere per il provvisorio 2-2. Al 30’, sul 5-2, Markkanen ha sostituito Fatton tra i pali. La squadra di McSorley era priva dei suoi sei olimpionici (Alatalo, Müller, Loeffel, Thürkauf, Boedker e Carr) oltre che di Schlegel (infortunato) e Josephs (in sovrannumero). In compenso è rientrato Herren.