Il Lugano saluta mestamente la Champions League. Ultimo del girone E, dopo la sconfitta casalinga contro gli Eisbären Berlino. Già, i bianconeri hanno fallito l’obiettivo degli ottavi di finale, cadendo per la seconda volta nel giro di una settimana contro i tedeschi. Per passare il turno, va da sé, serviva una vittoria. Poco importa se entro i sessanta minuti o al supplementare. Il successo ottenuto ieri dal Tappara Tampere sullo Skelleftea aveva tenuto viva la fiammella della speranza. E invece no, alla Cornèr Arena è finita 4-2 per gli ospiti. La compagine guidata da Serge Aubin è scappata sul 2-0, prima dell’illusione bianconera alimentata dalle reti di Vedova e Wolf. Il terzo periodo, infatti, ha visto l’HCL cedere di schianto. E dire così addio alla competizione.