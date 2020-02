Ad un’ora dall’inizio del derby a porte chiuse, Lugano e Ambrì Piotta hanno ufficializzato le formazioni che scenderanno in pista. I bianconeri confermano Schlegel in porta, mentre in difesa Taylor Chorney prende il posto di Paul Postma. Lo straniero in sovrannumero sarà Johan Ryno. Per quanto riguarda l’Ambrì Piotta in porta giocherà Daniel Manzato, mentre Jiry Novotny, già assente contro il Davos, non ce la fa: in pista ancora Robert Sabolic.

Il Lugano va dunque a caccia di un posto nei playoff. I bianconeri prima della partita hanno un punto di vantaggio sul Berna, che sarà impegnato a Losanna. Alla squadra di Serge Pelletier basterà – si fa per dire – conquistare due punti, ma anche i biancoblù cercano il successo per lanciare al meglio i playout.

Conquistando due punti nel derby nell’ultima giornata della stagione regolare, che si giocherà a porte chiuse per le disposizioni emanate dalla Confederazione in merito al corona virus, il Lugano sarebbe certo di disputare i playoff. Questo perché, anche in caso di vittoria del Berna a Losanna, a fare stato saranno gli scontri diretti tra bianconeri e orsi, in positivo per la squadra di Serge Pelletier. Il Lugano non ha dunque più diritto all’errore e, dopo aver sprecato un primo match ball lo scorso weekend con le due sconfitte fatte registrare sia a Friburgo contro il Gottéron e alla Cornèr Arena contro il Berna, grazie alla vittoria ottenuta ieri sera a Rapperswil ha ottenuto di nuovo la possibilità di giocarsela, tenendo il mano il proprio destino.

La conquista dei playoff non sarebbe la panacea di tutti i mali che hanno afflitto e affliggono tuttora la formazione bianconera – che sta vivendo una stagione che definire travagliata è un eufemismo – ma sarebbe una boccata d’ossigeno e la riuscita di un obiettivo sperato quest’estate.

Il Lugano dovrà però scontrarsi contro un Ambrì Piotta che ha dimostrato in più occasioni quest’inverno di saper vendere cara la pelle e – soprattutto – ha un bilancio positivo per quanto riguarda le sfide cantonali disputate sino ad ora: tre sono andate ai leventinesi, due ai bianconeri. Gli uomini dell’allora Sami Kapanen si imposero alla Valascia il 1. ottobre per 2-1, prima di perderne tre di fila (4-3 alla Cornèr Arena dopo i rigori il 29 ottobre; 3-2 alla Valascia il 23 novembre e l’imbarazzante 7-2, sempre alla Valascia, il 17 dicembre, che costò il posto all’allenatore finlandese). Con Serge Pelletier alla guida tecnica il Lugano vinse poi per 5-1 alla Cornèr Arena l’11 febbraio scorso.

Questo sesto derby farà quindi da spartiacque, in particolare per la formazione del presidente Vicky Mantegazza ma anche per quella di Filippo Lombardi ancora in lotta con il Langnau per il miglior piazzamento possibile in vista dei playout.

Diretta TV su Teleticino a partire dalle 19.15.

Le formazioni

Lugano: Schlegel; Chorney, Wellinger; Klasen, McIntyre, Bertaggia; Chiesa, Riva; Walker, Lajunen, Suri; Loeffel, Vauclair; Fazzini, Sannitz, Lammer; Morini, Jecker; Bürgler, Romanenghi, Zangger.

Ambrì Piotta: Manzato; Plastino, Ngoy; D’Agostini, Flynn, Sabolic; Fora, Dotti; Hofer, Müller, Zwerger; Fohrler, Fischer, Trisconi, Goi, Bianchi; Pezzullo; Mazzolini, Dal Pian, Hinterkircher; Schwab.

©CdT.ch - Riproduzione riservata