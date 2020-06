Preparatori fisici. Ma anche psicologi e talvolta arbitri. In questa prima fase della ripartenza il bianconero Lassi Laakso e il biancoblù Lukas Oehen sono chiamati a interpretare più ruoli. Dovranno vestire anche i panni dei dietisti, viste le tante settimane senza il controllo ravvicinato dei rispettivi giocatori? Lo specialista dell’HCL spazza subito il campo dai dubbi: «Prima di ripartire in gruppo i ragazzi hanno lavorato più di due mesi, seguendo i programmi che avevamo mandato loro a casa. E i test che abbiamo effettuato dicono che lo stato di forma della squadra è in linea con quello di una preparazione abituale. Sia sul piano aerobico, sia a livello di forza. Segno che il discorso sulla responsabilizzazione dei singoli, portato avanti in questi anni, è passato. Non potendoci incontrare di persona abbiamo semplicemente passato più tempo al telefono». A causa della COVID-19 il quadro resta però incerto. Soprattutto per quanto riguarda l’inizio della prossima stagione. «Ma il mio ruolo – spiega Laakso – non è cambiato alla luce della pandemia. E no, dopo 8 anni di lavoro condiviso non sento una pressione particolare. Certo, viste le diverse direttive sanitarie, è aumentata la collaborazione attiva con lo staff medico. La programmazione degli allenamenti, quella, non ha invece subito stravolgimenti». Ma quanti sono gli scenari di preparazione sulla scrivania di Lassi Laakso? In fondo il campionato potrebbe scattare a metà settembre come nel mese di novembre. «A differenza di altre discipline abbiamo la fortuna di non dover puntare a un picco di forma per un determinato giorno, in questo caso il 18 settembre. Di fronte a questa situazione poco chiara abbiamo però adattato la programmazione settimanale e mensile per essere un po’ più flessibili. L’idea è di ragionare meno su blocchi di esercizi, cercando di mescolare maggiormente le diverse sfaccettature della preparazione».