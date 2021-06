La pandemia ha rallentato tutto, ma non i trasferimenti dei giocatori svizzeri di hockey. Spiccano tre cavalli di razza rientrati dal Nordamerica, un bel movimento di difensori di prima fascia, qualche attaccante con tanti punti nelle mani. Abbiamo provato a stilare una classifica (soggettiva) dei migliori dieci colpi, escludendo i rinforzi stranieri.

1. Gaëtan Haas

Da Edmonton a Bienne

Nel 2019 aveva lasciato il Berna da campione per cercare fortuna in NHL. Se ne era andato da miglior centro svizzero della nostra lega e torna a Bienne con lo stesso status, contesogli solo da Corvi. Ad Edmonton ha fatto il gregario (95 partite, 13 punti), ora vuole rimettersi i panni del protagonista. Lo fa nel club in cui è cresciuto e che lo ha reso una pedina preziosa della Nazionale. La sua assenza ai recenti...