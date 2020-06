Viste così, senza ghiaccio, la Valascia e la Cornèr Arena sembrano due enormi piste da ballo. Al posto di cubi, cubisti e cubiste, però, ci sono i coni, indispensabili per delimitare gli esercizi di una preparazione fisica ormai entrata nel vivo. Tra uno scatto e un saltello, ad Ambrì sbucano pure le racchette da volano. Qualcuno avrebbe forse preferito i racchettoni da spiaggia, ma per le vacanze è ancora presto.

Isolamento e fisioterapia

I giorni della quarantena e del lavoro individuale sono solo un ricordo. Giorni complicati per tutti, ma ancor di più per chi, come Diego Kostner e Giovanni Morini, aveva i familiari oltre confine. Più precisamente in Val Gardena, nel caso del leventinese: «Per tutto il lockdown sono rimasto in Ticino, chiuso in casa, uscendo solo per qualche camminata. È...