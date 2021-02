Dalla fine del mese di ottobre 2020, le partite di National League sono ormai diventate un puro evento televisivo. A Lugano come nelle altre piste svizzere, nessun tifoso, nessuno sponsor ha più potuto varcare i cancelli della Cornèr Arena. Settori interi del club come la biglietteria, la ristorazione e l’hospitality nelle aree VIP sono diventate colonnine azzerate nei ricavi della contabilità.

E ancora: «Tra richieste di prestiti e aiuti statali e accordi fortunatamente raggiunti con i giocatori, lo staff tecnico e i dipendenti per una parziale riduzione dei salari, anche l’Hockey Club Lugano naviga in queste acque mosse. In ballo non c’è solo la retribuzione di giocatori e allenatori, ma i salari di decine di collaboratori, le fatture di decine di fornitori, il futuro di quel settore giovanile che affascina e educa ogni anno centinaia di ragazzi come scuola di vita».