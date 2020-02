Non è riuscito al Lugano l’assalto al sesto posto: nonostante una bella rimonta nel terzo tempo, i bianconeri sono stati sconfitti per 5-3 a Bienne. A realizzare la rete decisiva, a 1’11’’ dalla terza sirena, è stato l’ex Damien Brunner.

La partita inizia sui binari di un sostanziale equilibrio. La prima grande occasione è per il Bienne: al 12’49’’ Brunner colpisce a botta sicura, ma Zurkirchen compie un intervento miracoloso. Il Lugano risponde con Suri, ma Hiller dice di no. In quattro contro quattro i bianconeri colpiscono: Loeffel lancia in contropiede Bertaggia, che con un potente tiro batte Hiller al 12’49’’.