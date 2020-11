Lugano, fuori Carr, dentro Lajunen

Daniel Carr per ora si allena ancora alla Cornèr Arena. Ancora non si sa per quanto tempo. Il contratto del canadese è scaduto e ben difficilemente rimmarrà – gratuitamente – in Ticino. Se ne saprà di più nelle prossime ore: quel che è certo è che al suo posto contro il Friburgo giocherà Jani Lajunen. Il finlandese, reduce da un’operazione ad un’anca, è pronto a fare il suo esordio stagionale. Serge Pelletier la prende con molta filosofia: «Certo, afferma il tecnico del Lugano – qualcosa a livello tattico cambia, anche solo per il fatto che Carr è un’ala, mentre Lajunen è un centro. Il finlandese conosce comunque già l’ambiente e il nostro sistema di gioco».

Andrà quindi tutto per il verso giusto: «Me lo auguro – afferma Pelletier con un sorriso – così come spero che Lajunen possa risultare...