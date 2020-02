I playoff, per il Lugano, sono davvero vicini. I bianconeri hanno superato in trasferta il Rapperswil per 4-1 compiendo un passo importantissimo verso i giochi per il titolo. Nel surreale silenzio della pista san gallese, Chiesa e compagni hanno gestito la situazione con calma e maturità, facendo la differenza nel periodo centrale. Alla vigilia del derby il Lugano ha un punto di vantaggio sul Berna.

Primo tempo

Pronti via e il Lugano passa in vantaggio: con Ness sulla panchina dei penalizzati, al 3’05’’ è Loeffel a portare avanti i bianconeri con un tiro di polso dalla media distanza. Al 7’04’’ però Chiesa commette un fallo da ultimo uomo e Simek pareggia i conti su rigore. Al 13’24’’ è Loosli a ricevere due minuti di penalità, ma il power-play del Lugano nell’occasione è pessimo. Con Schneeberger espulso Postma la combina grossa sulla linea blu, ma Dünner non ne approfitta.

Secondo tempo

Al 24’18’’ Ness finisce sulla panchina dei cattivi per la seconda volta, ma ancora una volta in superiorità numerica il Lugano combina poco. Al 29’ Bertaggia si presenta solo davanti a Nyffeler, ma il suo tiro va fuori. Al 33’06’’ è invece Fazzini a non trovare il tiro giusto da buona posizione. Ci vuole un’altra superiorità numerica per riportare in vantaggio il Lugano: al 34’35’’ McIntyre devia in rete un appoggio di Loeffel. E al 36’38’’ va in gol, il primo della sua stagione, anche Giovanni Morini.

Terzo tempo

Nelle prime battute del terzo il Lugano pensa soprattutto a non commettere errori. I bianconeri ci provano solo in contropiede e si rifugiano spesso in liberazione vietata. La squadra di Pelletier, molto concentrata, concede comunque poco ai sangallesi. Al 58’00’’ Nyffeler abbandona la propria gabbia e Al 58’19’’ Suri realizza la rete che decide la sfida.

