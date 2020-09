L’Hockey Club Lugano annuncia il rinnovo della partnership con il Gruppo Corriere del Ticino che per le prossime due stagioni entra così a far parte della ristretta e prestigiosa cerchia dei Silver Sponsor dell’HCL.

Con l’ulteriore intensificazione della collaborazione con l’HCL, il Gruppo Corriere del Ticino, e in particolare AIDA Marketing e MediaTI Marketing entrano alla Cornèr Arena, non soltanto sulla maglia di riscaldamento della prima squadra durante il warm-up delle partite ma anche con la presenza del proprio logo sul ghiaccio davanti alle panchine dei giocatori penalizzati.

Queste le parole di Marco Werder, CEO dell’Hockey Club Lugano: «La decisione di MediaTI Marketing non solo di proseguire ma addirittura di rafforzare il suo impegno come sponsor ci gratifica in modo particolare perché arriva in un momento unico e difficile e conferma quindi la nostra attrattività sul mercato».