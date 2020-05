L’abbiamo chiamata «Ritorno al futuro», invero senza troppa fantasia. È una rubrica figlia dell’emergenza e, va da sé, della mancanza di eventi sportivi live ( QUI TUTTE LE PUNTATE ). E allora, se non possiamo vivere il presente proviamo almeno a correre indietro con la memoria. Ripescando, a questo giro, il sesto titolo conquistato dall’HC Lugano: l’8 aprile del 2003 i bianconeri chiudevano i conti contro il Davos, vincendo 4-0 gara-6. Riviviamo quel successo emozionante grazie all’articolo di Alcide Bernasconi, presente alla Resega per l’occasione.

Il Lugano si laurea per la sesta volta campione svizzero e lo fa battendo in sei partite della finale i campioni uscenti del Davos, i pluridecorati della storia del nostro hockey. I bianconeri vincono gara-6 per 4-0 ed è la loro prima conquista del titolo nella nuova Resega. L'ultimo titolo vinto sul ghiaccio di casa risaliva al 1988, ed era il secondo consecutivo conquistato battendo il Kloten in finale nella vecchia Resega. Gli altri tre titoli i luganesi li colsero a Davos (1986) a Berna (1990) e ad Ambrì (1999). È dunque anche il primo titolo del Lugano nel nuovo millennio, dopo due tentativi abortiti in finale e un terzo in semifinale sempre contro i ringhiosi Lions di Zurigo.

Col Davos è stata una bella finale: sei incontri sostanzialmente molto corretti, un gioco veloce, con alcune fasi decisamente spettacolari e una partita (la terza, alla Resega) ricca di emozioni, perché sfuggita di mano alle difese e alla regia dei coach. Ma in quel bagno di emozioni è iniziata la rimonta dei bianconeri sfociata con la conquista del titolo dopo quattro vittorie consecutive (due, dunque, sul ghiaccio di Davos) e due «shutout» finali per il portiere Ronnie Rüeger.

La finale con Davos, giunta al sesto atto, è stata liquidata nei primi venti minuti. Poco meno di sette hanno impiegato i luganesi per aprire le marcature con una conclusione felina di Flavien Conne sull'imbeccata di Fuchs, a fil di montante. Mancava ancora il marchio di questa linea e con lo spunto partito da Wichser ecco colmata anche questa «lacuna». Rete importante, perché qualche timore il Davos lo suscitava ancora e nei primi sei minuti i grigionesi sembravano decisi a tutto. Poi è giunto il raddoppio in superiorità numerica, con un centro rasoghiaccio di Rötheli, corretto sotto porta da Ryan Gardner al 10'22''. Al 16'10'', quando Convery ha deviato alla spalle di Weibel il terzo disco su un magnifico passaggio in diagonale dalla sinistra di Näser, il Lugano in pratica già riposto nel suo caveau il sesto titolo nazionale.

Per tutto il secondo periodo, senza perdere la concentrazione, i bianconeri hanno annullato tutti i residui tentativi dei grigionesi di organizzare una rimonta. Ma il solo Reto von Arx non bastava : i suoi compagni, salvo qualche tentativo personale isolato di Bohonos, Ambühl e qualche altro non sono stati in grado di dare organicità alla manovra.

Il Lugano è stato inflessibile. E Ronnie Rüeger straordinario: il portierone ha dovuto effettuare un discreto numero di interventi tutt'altro che di routine, mettendo letteralmente in ginocchio con la sua prestazione un avversario ormai a corto di energie e con ben poche illusioni.

È stato un grande Lugano. Diretto da un Larry Huras i cui meriti sono più grandi di quanto lui, modestamente, si riconosce. Il titolo l'hanno vinto i ragazzi, certo, e non è il caso di star qui ad elencarne i nomi. Per Huras si tratta comunque di una bella rivincita, se solo pensiamo in che modo venne congedato dallo ZSC col quale vinse il suo primo titolo svizzero.

Ma è una vittoria pure della dirigenza bianconera: è doveroso sottolinearlo in questi tempi difficili anche per lo sport cittadino e cantonale. Dietro ai presidenti Beat Kaufmann e Fabio Gaggini c'è sempre la figura rassicurante di Geo Mantegazza il quale, attraverso il suo HC Lugano, ha dato moltissimo alla città e a un Ticino che da 20-30 anni è diventato un vero crocevia dell'hockey nazionale.

La festa è cominciata a 10' dalla fine, con i cori per Sandro Bertaggia; la squadra è stata poi portata in palmo di mano al grido di «campioni, campioni!» fino alla sirena di chiusura.

Purtroppo la consegna del trofeo, in seguito all'invasione del ghiaccio di centinaia di tifosi, è avvenuta nel caos. Ma poi è stata festa. Una vera festa.

©CdT.ch - Riproduzione riservata