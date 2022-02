Il treno della qualificazione diretta ai playoff ha lasciato la stazione senza il Lugano. Un dramma? No. Ma il weekend in bianco – con le sconfitte contro Zugo e Davos – ha lasciato l’amaro in bocca ad una squadra bianconera che rimane per ora incompiuta. Una formazione, quella di Chris McSorley, che si è fatta male da sola in entrambe le occasioni. E che deve dunque prendersela solo con se stessa, anche se alcuni decisioni arbitrali – che hanno mandato su tutte le furie Chris McSorley – gridano vendetta.

Power-play disastroso

La verità è che, nonostante tutto, il Lugano sia contro lo Zugo sia a Davos ha avuto le opportunità di conquistare punti pesanti. Ma le ha gettate alle ortiche. Quando in due partite si subiscono tre reti in situazione di superiorità numerica, è difficile pensare di farla...