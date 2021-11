Una festa di Halloween per scacciare i fantasmi, ricompattarsi e risollevare il morale, 24 ore dopo la terrificante prestazione con il Ginevra. Domenica i bianconeri si sono concessi una serata spensierata indossando costumi spaventosi e spiritosi. «Io non c’ero, era un evento per giocatori, mogli e fidanzate. Chissà, forse mi sarei travestito da allenatore cattivo», scherza McSorley.

«Battute a parte – prosegue il tecnico canadese – per i nostri ragazzi è stato importante trascorrere un momento divertente tra di loro. La cena era prevista da tempo e il gruppo dei capitani, con Mirco Müller in testa, ci ha tenuto a confermarla nonostante le sconfitte del weekend. È stato prezioso per rinsaldare lo spirito di squadra prima di una settimana impegnativa. Se la sono goduta senza eccessi e siamo...