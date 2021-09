Se non avesse scelto di fare l’allenatore di hockey, Chris McSorley avrebbe avuto un futuro assicurato a Hollywood. Le sue interviste, al termine di una partita, sono uno spettacolo nello spettacolo. Finge di essere stravolto, si deterge la fronte con una mano, inizia a parlare senza che nessuno abbia posto una domanda e decide lui – con un sorriso e un «bye bye» – quando è il momento di riporre microfoni e taccuini. Quando vince – come contro il Berna – diventa addirittura irresistibile. «Venerdì sera a Zurigo – afferma – eravamo Mister Hyde. Con il Berna siamo tornati ad essere il Dottor Jekyll». Scomoda Stevenson – il tecnico canadese – per celebrare il successo sugli Orsi bernesi.

Tutti uniti

Senza scomodare lo scrittore scozzese, molto più semplicemente contro il Berna – sfida che ricorda...