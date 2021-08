Un esordio vincente e convincente. Nella prima sfida stagionale valida per la Champions League, il Lugano ha superato per 5-1 gli svedesi dello Skelleftea al termine di un’ottima prestazione.

La prima vera occasione della fida è bianconera: al 4’17’’ Bertaggia, solo davanti a Lindvall, non riesce a superare il portiere svedese. Due minuti più tardi è Walker a fallire l’impatto con il disco da ottima posizione. Ed allora a passare in vantaggio, al 6’47’’, è lo Skelleftea, al termine di una rapida transizione. La risposta del Lugano è immediata: all’8’37’’Müller pareggia con un forte tiro dalla linea blu. All’11’19’’ arriva la prima penalità della serata, sul conto di Tim Traber: il box bianconero, molto aggressivo, regge bene. E Schlegel si dimostra concentrato e attento.

Dopo un inizio di secondo tempo prudente da entrambe le parti, il Lugano passa in vantaggio al 24’06’’, grazie a un polsino dei suoi, all’incrocio dei pali, di Luca Fazzini. Lo Skelleftea prova a reagire subito e mette sotto pressione la difesa bianconera, ma Schlegel è attento. Al 29’37’’ è Werder, partito tutto solo in contropiede, a non sfruttare una ghiottissima occasione per il Lugano: il portiere svedese non si fa sorprendere. È solo questione di tempo: al 30’20’’ Thürkauf mette a segno il terzo gol bianconero con un tiro incrociato, sul quale Lindvall non fa, a dire il vero, una grande figura.