Poco lucido dopo le fatiche del derby, il Lugano è stato battuto alla Cornèr Arena dal Losanna, che si è imposto per 4-1. In un primo tempo piuttosto avaro di emozioni, il Losanna è passato in vantaggio al 16’54’’ grazie a Bozon, che ha sfruttato la passività della difesa bianconera. Nel periodo centrale il Lugano ha aumentato il ritmo delle operazioni, ha colpito un palo con Morini e si è creato alcune buone occasioni. Ma è stato il Losanna a raddoppiare, con Heldner al 29’19’’. E tre minuti più tardi è arrivata anche la terza rete vodese, firmata da Varone. Il Lugano ha provato a reagire è al 33’10’’ Boedker ha riacceso la fiammella della speranza. Una fiammella che si è spenta all’inizio del terzo tempo, quando Frick ha infilato il quarto disco alle spalle di Fatton.