Lugano sconfitto a Friburgo

I bianconeri vengono sconfitti per 3-2 sull'ostico ghiaccio di Friburgo. Decisive le reti di Mottet - autore di una doppietta - e Walser.

Alla BCF Arena il Lugano si presenta con il ritrovato Carr, ma senza Alatalo - rimasto in Ticino per assistere la moglie, in procinto di partorire - e i «soliti» infortunati Loeffel, Josephs e Haussener, nonché lo squalificato Tschumi. Sul fronte friburghese pesa invece l’assenza di Diaz.

La prima azione pericolosa arriva sul bastone di Daniel Carr dopo appena 70’’, ma Berra è attento. Le due squadre rischiano poco, sono ben organizzate - McSorley concede ghiaccio anche ai giovani Villa e Cortiana - e le occasioni arrivano con il contagocce: nei primi dieci minuti ci provano Jörg, Chavaillaz e Sprunger, mentre tra gli ospiti è Thürkauf a farsi vedere dalle parti dell’estremo difensore friburghese. Al 12’ Jörg sfiora il gol con un pericolosa deviazione, al 16’ è invece Carr a presentarsi tutto solo davanti a Berra. È l’occasione più netta di tutto il primo periodo, ma il canadese si fa ipnotizzare.

I bianconeri resistono bene in boxplay in entrata di secondo tempo e sbloccano la partita al 26’14’’: azione in velocità, bel lavoro preparatorio di Thürkauf che serve Bertaggia e preciso tiro a superare Berra. Per il figlio d’arte è il terzo gol nelle ultime quattro partite. I padroni di casa provano a impensierire Schlegel e al 33’40’’ Mottet - in situazione di penalità differita - mira l’incrocio dei pali e fa 1-1. Al «topscorer» burgundo risponde però l’altro casco giallo: meno di 2’ più tardi è un violento tiro di Fazzini a riportare in vantaggio gli ospiti. A un minuto dalla fine Schmid sfiora la rete del nuovo pareggio.

Inizio da incubo per i bianconeri: Mottet pareggia in powerplay – espulso Nodari – al 42’07’’ e solo 87’’ più tardi Walser passeggia tra la retroguardia ospite e ribalta completamente la partita. McSorley chiama il “timeout” per dare una scossa ai suoi, ma a rendersi pericoloso è ancora il Gottéron: al 48’ Marchon salta come birilli Guerra e Chiesa, mette a sedere Schlegel ma il disco si ferma sul palo. Nei minuti successivi Mottet cerca il terzo gol personale, mentre Arcobello e compagni faticano a creare pericoli dalle parti di Berra. Neanche con l’uomo in più arriva la scintilla: finisce 3-2.

IL TABELLINO

Friburgo – Lugano 3-2 (0-0, 1-2, 2-0)

Reti : 26’14’’ Bertaggia (Thürkauf) 0-1. 33’40’’ Mottet (Gunderson) 1-1. 35’33’’ Fazzini (Carr) 1-2. 42’07’’ Mottet (DiDomenico, in 5c4, esp. Nodari). 43’34’’ Walser 3-2.

Spettatori : 6.613.

Arbitri : Borga/Mollard (Steenstra/Kehrli).

Penalità : 2x2’ c. Friburgo; 2x2’ c. Lugano.

Friburgo Gottéron : Berra; Gunderson, Chavaillaz; Brodin, Desharnais, Mottet ; Sutter, Furrer ; Sprunger, Schmid, DiDomenico; Dufner, Jecker; Bykov, Walser, Herren; Rossi, Marchon, Jörg; Bougro;

Lugano : Schlegel; Müller, Riva; Fazzini, Arcobello, Carr; Nodari, Wolf; Boedker, Herburger, Morini; Chiesa, Guerra; Bertaggia, Thürkauf, Walker; Villa; Traber, Vedova, Stoffel; Cortiana.

Note : Gottéron senza Diaz e Kamerzin (entrambi ammalati); Lugano privo di Haussener, Josephs, Loeffel, Näser, Werder (tutti infortunati) e Tschumi (squalificato). Dal 58’55 Lugano senza portiere.

Timeout: Lugano 43’34’’.

GLI ALTRI RISULTATI

Ambrì Piotta – Bienne 4-0. Rapperswil-Jona Lakers - Ajoie 3-2. Losanna - Berna 4-1. Langnau Tigers - Zugo 1-2. Zurigo Lions - Davos 4-3.

LA CLASSIFICA

1. Bienne 10/22. 2. Zugo10/21. 3. Zurigo Lions 8/17. 4. Friburgo Gottéron9/17. 5. Rapperswil-Jona Lakers 9/15. 6. Lugano 9/14. 7. Davos 8/13. 8. Ambrì Piotta 8/11. 9. Langnau Tigers 9/9. 10. Losanna 7/8. 11. Ginevra Servette 8/8. 12. Berna 9/7. 13. Ajoie 8/6.

