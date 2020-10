Lugano sconfitto ai supplementari

I vodesi scendono sul ghiaccio con più grinta e mettono per la prima volta i bianconeri in difficoltà. Al 25’43’’ Hudon supera Schlegel e porta il punteggio in parità. Il Lugano cala vistosamente, ma riesce a resistere anche in inferiorità numerica. Lo scatenato duo Malgin-Hudon cerca più volte la rete del vantaggio: a togliere le castagne dal fuoco ci pensa però un buon Schlegel e al 31’ pure il palo dopo un pericoloso tiro di Genazzi. Davanti gli ospiti fanno fatica a crearsi nitide occasioni e vengono sistematicamente fermati dall’organizzata difesa di capitan Barberio e compagni. Le chance migliori arrivano in powerplay, ma il disco non entra.

I bianconeri nei primi minuti del terzo periodo mettono sotto pressione la difesa vodese sfiorando in più occasioni il gol del nuovo vantaggio. La squadra di Craig MacTavish però non resta a guardare e dopo aver corso qualche pericolo si ributta in avanti mettendo alle strette Chiesa e compagni. Al 46’ Pelletier chiama il “time-out” per risvegliare i suoi. I bianconeri non sfruttano un delicato powerplay, ma lavorano bene con l’uomo in meno pochi giri di orologio più tardi. Genazzi da una parte e Boedker dall’altra si divorano due occasioni a distanza di pochi secondi e al 57’ – in penalità differita – Schlegel compie il miracolo su Malgin. All’overtime decide Jooris a tu per tu con Schlegel.