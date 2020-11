Difensivamente passivo, pasticcione, sfilacciato. Insomma, un Lugano irriconoscibile rispetto alle solide prestazioni delle ultime settimane, valse quattro vittorie di fila. Il Bienne ha avuto troppo spazio di manovra, troppe ripartenze. E non si è fatto pregare, colpendo ripetutamente con grande cinismo. Quel cinismo che è invece mancato ai bianconeri nel monetizzare le diverse occasioni da rete create. È finita 6-4 per i padroni di casa. Una serata davvero strana, ancora prima di cominciare. Il medico cantonale bernese, dopo aver fermato il Langnau, ha infatti permesso al Bienne di giocare nonostante la positività di Beat Forster, finito in quarantena così come van Pottelberghe (che però non è positivo). L’esperto difensore ex Davos è stato messo in isolamento preventivo già da martedì e soltanto oggi è risultato contagiato: la misura precauzionale è stata ritenuta sufficiente per permettere ai suoi compagni di scendere in pista stasera.

Di seguito la cronaca della partita della Tissot Arena.

Primo tempo

Le due difese appaiono subito generose nel concedere spazio. Dopo un’occasione per l’ex Sartori e una prima fase di pressione biennese, al 6’22’’ il Lugano trova l’1-0 con Loeffel, liberato da un gioiellino di Arcobello. La gioia dura poco: all’8’06’’ la quarta linea bianconera si fa sorprendere in velocità e Kohler segna l’1-1. Al 12’57’’ altro contropiede letale dei padroni di casa: Fuchs firma il 2-1 sfruttando un errore di Wellinger sulla linea blu offensiva. Al 15’21’’, in situazione di 5 contro 3, Fazzini pareggia i conti con un polsino all’incrocio, direttamente da azione di ingaggio. Al 18’27’’ sono i seeländer a segnare in power-play: fallo ingenuo di Walker, parata difettosa di Schlegel su Cunti e «tap-in» vincente di Rathgeb per il 3-2.

Secondo tempo

Il Lugano conquista subito una superiorità numerica ma non la sfrutta, sfiorando il gol con Suri. Tra il 23’ e il 26’ Paupe si supera due volte su Bertaggia, mentre Schlegel è decisivo su Nussbaumer. Dopo un altro power-play sprecato dagli ospiti (ci provano Arcobello e Fazzini), al 28’11’’ Rajala parte in break facendosi ipnotizzare da Schlegel. I bianconeri, vivaci in attacco, continuano a concedere troppe ripartenze pericolose. Al 32’44’’, però, pareggiano grazie a Wellinger, il cui tiro è deviato da Lindbohm. Lo stesso Wellinger si fa espellere al 34’10’’ e Lajunen sfiora il gol in shorthand. Un cambio scorretto del Bienne offre un nuovo power-play al Lugano al 36’. Il risultato non cambia. Il 4-3 lo trova Brunner al 39’34’’, complice la confusione della difesa ospite.

Terzo tempo

Dopo una ripresa macchinosa, al 44’ il Lugano si trova di nuovo in 5 contro 4. Il pareggio, però, non arriva. Arriva invece l’allungo del Bienne, che al 47’26’’ realizza il 5-3 con un’azione personale di Rathgeb, conclusa con un aggiramento della porta tanto bello quanto indisturbato. I bianconeri provano a reagire: il palo ferma Fazzini al 48’45’’, mentre Riva manca il tocco a porta vuota su suggerimento di Heed. Al 50’28’’ Bertaggia rimedia due minuti di penalità per ostruzione sul portiere e i seeländer ne approfittano per volare sul 6-3 con Hofer al 52’09’’. Al 57’04’’, con Cunti espulso, Boedker addolcisce la pillola con il 6-4. Subito dopo è ancora Bertaggia a finire sulla panchina dei puniti. Nel finale tocca invece a Fazzini.

©CdT.ch - Riproduzione riservata