È arrivata, a sorpresa, la prima sconfitta in campionato del Lugano. Al termine di una prestazione piuttosto deludente, i bianconeri – poco pericolosi in fase offensiva - sono stati sconfitti per 4-1 dal Langnau, che si è imposto meritatamente.

Primo tempo

I primi minuti sono tutti a favore del Lugano: i bianconeri spingono e si creano un paio di buone occasioni, in particolare con un Bertaggia molto attivo. Il Langnau scaglia il primo tiro verso Schlegel solo al 4’. All’11’10’’ Morini scheggia il palo alla sinistra di Punnenovs, mentre 26’’ più tardi Fazzini colpisce in pieno l’asta. I tigrotti provano a reagire, ma Schlegel è attento. E compie un mezzo miracolo su Pascal Berger al 16’. Ma nulla può al 17’01’’, quando Salzberger porta in vantaggio il Langnau con una deviazione su appoggio di Grossniklaus. Fazzini, poco dopo, spara su Punnenovs

Secondo tempo

Dopo soli 30’’ Pesonen si ritrova solo davanti a Schlegel, ma perde il tempo giusto. Sulla ripartenza Fazzini impegna Punnenovis con un forte tiro dalla media distanza. Il sistema difensivo del Lugano non è però ben regolato e al 21’20’’ Olofsson raddoppia con una conclusione angolata dalla media distanza. Il Lugano subsice il colpo e fatica a riorganizzarsi. Al 31’05’’ Tschumi riceve due minuti di penalità: Bertaggia parte in break, ma non supera Punnenovs. Poco dopo i bianconeri possono giocare in 5c3 per 1’27’’: il powwer-play è però semplicemente imbarazzante.

Terzo tempo

Fatica a spingere nei primi minuti, il Lugano, che commette troppi errori in fase di impostazione. Al 42’45’’ Thürkauf viene spedito sulla panchina dei cattivi, raggiunto però un minuto piû tardi da Olofsson. In superiorità numerica ecco il patatrac: Boedker «cicca» il tiro, il Langnau riparte in contropiede e Pesonen infila alle spalle di Schlegel il disco del 3-0. A riaccendere la fiammela della speranza ci pensa Traber, che al 47’29’’ devia in rete un appoggio di Müller. Dopo un fallo non ravvisato ai danni di Mikkel Boedker, però, Olofsson fa 4-1. La partita, di fatto, termina qui.

IL TABELLINO

Lugano – Langnau Tigers 1- 4 (0-1 0-1 1-2)

Reti: 18’ Salzgeber (Grossniklaus) 0-1. 220 Olofsson (Grenier) 0-2. 46’ Pesonen (Saarela, in 5c4) 0-3. 48’ Traber (Müller) 1-3. 52’ Olofsson (Schilt) 1-4.

Spettatori: 4.761. Arbitri: Hürlimann/Stolc, Cattaneo/Duarte. Penalità : 2x2’ c. Lugano ; 3x2’ c. Langnau.

Lugano: Schlegel; Loeffel, Müller; Alatalo, Riva; Chiesa, Guerra; Nodari, Wolf; Fazzini, Arcobello, Boedker; Bertaggia, Thürkauf, Josephs; Walker, Morini, Herburger; Traber, Tschumi, Stoffel.

Langnau Tigers: Punnenovs; Leeger, Huguenin; Erni, Blaser; Schilt, Grossniklaus; Zryd; Petrini, Saarela, Pesonen; Loosli, Grenier, Olofsson; Berger, Schmutz, Sturny; Schweri, Diem, Salzgeber; Lapinskis.

Note: Lugano senza Carr e Haussener (infortunati); Langnau privo di Weibel (infortunato).

