Continua a far discutere la clamorosa eliminazione dai playoff del Lugano ad opera del Rapperswil. In sole cinque partite. Sono tante le chiavi possibili di lettura: tra queste spicca – perché evocata anche dalla dirigenza bianconera – il tempo di utilizzo durante la stagione regolare dei giocatori stranieri. In particolare di Tim Heed, Mark Arcobello e Mikkel Boedker.

«La squadra – ha affermato al termine di gara-5 la presidente Vicky Mantegazza – è arrivata a questo punto della stagione senza benzina. Quando si spremono così tanto i giocatori durante la regular season alla fine la si paga». Un’accusa nemmeno tanto velata nei confronti di Serge Pelletier, insomma. «Non penso di aver dato troppo ghiaccio ad alcuni elementi - ha indirettamente replicato Serge Pelletier –. Se facciamo un paragone...