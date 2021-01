Terzo successo di fila per il Lugano. I bianconeri – sotto per 3-1 – si sono imposti per 4-3 al supplementare sul Losanna. Il gol decisivo porta la firma di Luca Fazzini.

Primo tempo

Al 3’47’’ il Losanna è già in vantaggio: è Grossmann a sorprendere Zurkirchen, apparso leggermente in ritardo. Al 5’09’’ Bertaggia si presenta solo davanti a Boltshauser, che ha la meglio. Il pareggio bianconero arriva al 10’38’’: lo realizza Timo Haussener deviando un tiro di Eliot Antonietti dalla linea blu. Il Lugano in seguito non sfrutta un paio di occasioni in superiorità numerica: il power-play fatica a piazzarsi nel terzo di difesa losannese.

Secondo tempo

Anche il periodo centrale inizia male per il Lugano: al 21’43’’ Frick sorprende Zurkirchen in mezzo alle gambe e riporta in vantaggio il Losanna. Al 30’ Zangger spreca malamente una situazione di due contro uno in compagnia di Haussener. Pochi secondi più tardi Bürgler colpisce in pieno l’asta. Poi, con il Lugano in superiorità numerica, Heed la combina grossa servendo a Bertschy il disco del 3-1 al 32’56’’. E la spinta offensiva bianconera si spegne.

Terzo tempo

Il Lugano prova a portare sul ghiaccio la giusta aggressività. Pelletier rimescola tutti i suoi terzetti offensivi, inserendo Haussener con Boedker e Arcobello. La sfida si riapre al 44’58’’, quando Zangger batte Boltshauser da distanza ravvicinata. E al 47’24’’ arriva il gol del pareggio: lo realizza Boedker con un preciso tiro di polso. Si va all’overtime. Dopo la solita occasione di Heed, al 61’42’’ la risolve Fazzini con un gran tiro di polso.

