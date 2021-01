Rientro sul ghiaccio da incubo per i bianconeri: in soli 66’’ il Ginevra ribalta il risultato con Le Coultre e con Tömmernes. Bertaggia e compagni provano a reagire, ma manca convinzione nello slot. Al 29’54’’, espulso Herburger, la situazione precipita: Riat va ancora a segno e solo 18’’ più tardi arriva pure il quinto gol granata. Pelletier a quel punto butta nella mischia Fadani, ma gli arbitri tornano sulla decisione e annullano la rete. Per il giovane portiere bianconero le cose non vanno subito bene: ancora con l’uomo in più – espulso Nodari - Miranda porta i suoi a tre lunghezze di vantaggio al 32’. Il Lugano reagisce e in superiorità numerica accorcia con Lajunen al 34’.