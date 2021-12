Lugano, un punto e qualche rimpianto

Friburgo e Lugano, le due squadre più in forma del momento, hanno dato vita ad una sfida vibrante ed equilibrata, decisa soltanto all’overtime. Ad imporsi sono stati i padroni di casa grazie al gol di Motter in power-play. La squadra di McSorley ha disputato una buona prova, ma può mangiarsi le mani. Dopo essere andata sul 2-1 grazie alle reti di Arcobello e Bertaggia, infatti, ha sprecato due minuti filati in doppia superiorità numerica a metà del periodo centrale.

Primo tempo

I primi a scaldare i portieri sono Sprunger e Vedova con due tiri all’altezza delle spalle. Al 6’02’’ Marchon porta in vantaggio il Friburgo sfruttando un assist di Mottet nello slot. Molle la marcatura di Alatalo. La reazione è immediata: affondo di Josephs, magia di Carr e tocco in rete di Arcobello per l’1-1 al 6’28’’. Al 9’40’’ Josephs manca il tap-in vincente su assist di Loeffel, poi è Sprunger a rendersi pericoloso con una deviazione sotto porta. I bianconeri sono solidi e fluidi. Al 16’30’’ Walker segna in netto fuorigioco, ma i linesmen non se ne accorgono. Decisivo il «coach challenge» di Dubé.

Secondo tempo

Il Lugano riparte con brio e al 21’54’’ segna il 2-1 con un tocco sotto porta di Bertaggia su splendido assist di Guerra. Al 27’10’’ Josephs sfiora la rete con una deviazione volante. Al 27’36’’ Arcobello rimedia la prima penalità della partita. Il box-play bianconero è impeccabile. Al 30’45’’ Mottet si vede infliggere un 2’+2’ per un duro check su Arcobello. Al 31’50’’ Gunderson sgambetta Josephs e lascia il Gottéron in 5 contro 3 per due minuti. Il Lugano pasticcia, spreca l’occasione e al 33’48’’ si ritrova in 4 contro 4 per un fallo di Carr. Al 39’ Schlegel è decisivo su Desharnais.

Terzo tempo e overtime

Il Lugano è subito pericoloso con la sua linea nordamericana. Al 48’14’’ Thürkauf, vittima di una carica alle assi, decide di farsi giustizia da solo con un colpo di bastone prontamente punito dagli arbitri. Il power-play burgundo è asfissiante, ma i bianconeri non cedono. Al 50’45’’ Boedker manca la porta da posizione ravvicinata. Al 51’30’’ i padroni di casa pareggiano con un gol simile al primo: passaggio di Sprunger da dietro la porta e doppietta per Marchon. Al 54’30’’ i ticinesi rischiano grosso per un pasticcio di Müller. Poco dopo Thürkauf non sfrutta il lavoro di Carr sparando addosso a Berra. Al 56’40’’ Fazzini si fa espellere per aver giocato il disco con la mano in area. Dubé chiama il time-out. Alla ripresa del gioco, Walker e DiDomenico vengono penalizzati per scaramucce. Il Lugano supera anche questa inferiorità numerica. A 1’18’’ dalla sirena è il Gottéron a restare con un uomo in meno per cambio scorretto. Al 59’12’’ Carr colpisce il palo a colpo sicuro. Si va all’overtime. Gli ospiti non sfruttano 42 secondi in 4 contro 3. Al 62’44’’ Alatalo riceve 2’+2’ e Mottet chiude i conti al 63’18’’.

