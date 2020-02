Il Lugano ha compiuto un vero e proprio harakiri, inciampando clamorosamente mentre stavano per compiere un passo decisivo in direzione dei playoff. In un weekend fondamentale, i bianconeri hanno subito una rimonta sul ghiaccio di Friburgo venendo sconfitti per 6-3. La squadra di Pelletier, che nei primi 40' ha messo la partita su ottima binari, ha rovinato tutto in un terzo tempo in cui Brodin è apparso inarrestabile. Ora la strada si fa più in salita e domani la sfida con il Berna sarà decisiva.

Nei primi 20' i bianconeri si creano sin da subito diverse occasioni: Bertaggia al 3’ fa tremare il palo e un minuto più tardi Klasen – ben servito da Bürgler in powerplay - sblocca il punteggio. Bürgler pochi secondi dopo sfiora il secondo gol, ma il disco si ferma sul palo. I padroni di casa accusano il colpo, ma con il passare dei minuti si rendono pericolosi con Lhotak, Desharnais e Schmutz. Per il Lugano è invece la prima linea a essere più propositiva, trovando il raddoppio a soli 10’’ dalla sirena con Bertaggia liberato da Klasen.

Nel periodo centrale i bianconeri vanno vicini al terzo gol in diverse occasioni, ma con il passare dei minuti le due squadre si annullano. In powerplay il Friburgo prima sfiora il gol, poi rischia di rimanere beffato su un contropiede di Wellinger. Schlegel salva i suoi diverse volte, ma al 31’ non può nulla sulla rete di Lauper che riaccende l’entusiasmo dei padroni di casa. Ad ammutolire il pubblico ci pensa Walker, che devia con il corpo un tiro di Chorney a 2’ dalla pausa.

Doccia gelata per i bianconeri in entrata di terzo tempo, con Brodin che dopo 2’ accorcia le distanze con un’azione in verticale e poi pareggia in powerplay – espulso Chiesa – al 45’. Gli ospiti soffrono e non riescono a reagire, mentre Brodin, sempre lui, crea l’azione che porta al gol del primo vantaggio dei padroni di casa siglato da Schmid al 52’. Serge Pelletier prova a scuotere la squadra chiamando il timeout e richiamando Schlegel in panchina, ma a 93’’ dalla terza sirena arriva la rete di Stalberg a porta vuota, seguito anche dal definitivo 6-3 di Rossi.

