A scuola arrivano dopo Natale. Nel campionato di hockey i primi giudizi coincidono invece con la pausa di novembre dedicata alla Nazionale, impegnata alla Deutschland Cup. Oggi tocca al Lugano, che dopo un avvio di stagione incoraggiante si è perso in un ottobre e in una prima metà di novembre da mani nei capelli. Proseguendo con la metafora scolastica, è bene che i bianconeri sfruttino la sosta per studiare con impegno e serietà la situazione. L’anno è tutt’altro che compromesso, a patto però di ritrovare al più presto il filo del discorso. «Dopo la pausa vedrete un altro Lugano», ha promesso Hnat Domenichelli.

