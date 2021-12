Marc Gianola, dati i recenti sviluppi sul piano pandemico resta un presidente sereno oppure è preoccupato in vista dell’edizione 2021 della Coppa Spengler?«Sono una persona tranquilla per natura, ma devo ammettere che la situazione non è delle migliori. A preoccupare in questo momento è più che altro l’incertezza, siccome a poco più di tre settimane dall’inizio del torneo ancora non abbiamo sicurezze sulle quali poterci basare. Anzi, l’avvento della variante Omicron ha paradossalmente messo a repentaglio le poche che già avevamo. Siamo in contatto con le autorità competenti per cercare di ricevere informazioni dettagliate e definitive, ma come tutti restiamo in attesa di una presa di posizione ufficiale da parte della Confederazione, che dovrebbe giungere venerdì».

Uno dei punti critici è l’obbligo...