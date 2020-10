Tocca di nuovo al dottor Giorgio Merlani. Oggi – dopo aver posto per due giorni il Lugano in quarantena – il medico cantonale valuterà la situazione e deciderà di fatto il prosieguo o meno, a corto termine, della stagione del Lugano. Dopo la positività alla COVID-19 di Alessio Bertaggia e i casi asintomatici di Sandro Zurkirchen e Tim Traber, il team doctor del club bianconero Marco Marano fa il punto della situazione: «Ho sempre affermato – dice il medico – di avere molta fiducia nei nostri protocolli sanitari, estremamente rigorosi e studiati. Detto ciò, non posso dirmi sorpreso dalle positività al coronavirus registrate in seno alla nostra squadra. Questi casi ci devono fare riflettere: dobbiamo capire se – in un contesto di medicina dello sport – ci sia stata una falla da parte nostra....