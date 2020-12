La promenade è semideserta. Chiusi i negozi, i bar, i ristoranti. In giro si vedono soltanto sciatori in attesa di un caffè da asporto. Manca anche la Spengler, ma si gioca comunque a hockey. In cartellone c’è un grande classico: Davos contro Lugano, rassicurante come un vecchio film di Natale. Per mostrarlo ai tifosi, il club grigionese si è inventato un drive-in appena fuori la pista. Un grande schermo, qualche decina di auto parcheggiate sulla neve. Come sarebbe stata festeggiato un gol gialloblù? Colpo di clacson? Fari alti? Non lo sapremo mai. Il Davos, infatti, non ha segnato, andando a sbattere contro un Lugano invulnerabile e un Niklas Schlegel intrattabile, giunto al suo quarto «shutout» stagionale.

Il pelo nell’uovo

I bianconeri si sono meritatamente imposti 3-0 disputando un’intelligente...