Leggenda dell’hockey rossocrociato e pioniere svizzero in NHL, l’ex difensore Mark Streit ha deciso di raccontare la sua storia in un’autobiografia edita da Orell Füssli. Intitolato «Mark Streit - Gegen alle Widerstände. Mein Weg zum NHL-Star» (tradotto: «Mark Streit - Contro tutte le resistenze. La mia strada per diventare una star della NHL), il libro uscirà questo venerdì in tedesco.