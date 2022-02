A volte l’età è davvero solo un numero. A soli 19 anni Juho Markkanen, il nuovo portiere finlandese – con licenza rossocrociata – del Lugano, ne ha già viste tante. Anche troppe. È nato in Canada e seguendo la carriera di papà Jussi ha vissuto in Svizzera e in Russia. Da bambino, nel 2008, ha dovuto superare la tragica scomparsa del fratello maggiore Olli-Mathias, caduto da una finestra al quinto piano dell’appartamento moscovita in cui la famiglia Markkanen viveva all’epoca. Fanno diventare grandi in fretta, certe esperienze. Ed allora il giovane Juho è pronto a raccogliere questa nuova sfida in bianconero. Senta troppa pressione, ma con tanta voglia di fare bene. «Il mio prestito al Lugano – spiega – mi ha colto comunque di sorpresa. Ho iniziato a sentire qualche voce a proposito una settimana...