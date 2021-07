Il giovane sportivo sarebbe morto a seguito di un incidente domestico, dopo avere picchiato la testa a terra in seguito a una caduta. Mentre festeggiava il 4 luglio con le amici. Stando alla ricostruzione della polizia di Novi (Michigan), Kivlenieks si trovava all’interno di una vasca idromassaggio quando qualcuno ha iniziato a far esplodere dei fuochi d’artficio. Ma il tubo da cui venivano sparati si sarebbe inclinato in direzione degli ospiti. Nel tentativo di fuggire per evitare di venire colpito, il 24.enne lettone sarebbe quindi scivolato.