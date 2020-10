Un conto è trovare il primo gol in campionato. Missione riuscita. Un altro è trovare anche il secondo, che però non arriva mai. E se si perde pure la pazienza, beh, allora c’è ben poco da fare. La storia di Ambrì Piotta-Rapperswil, sfida diretta di bassa classifica, è tutta qui. I biancoblù iniziano bene, reagiscono con carattere e vigore all’effimero 0-1 di Cervenka pareggiando i conti con un propositivo D’Agostini, colpiscono due pali e danno costantemente l’impressione di poter conquistare i primi tre punti della stagione. Le occasioni per il 2-1 non mancano, ad immagine del contropiede in inferiorità numerica sciupato da Müller e Bianchi al 25’. Poi, al 38’, ecco il pasticcio. A segnare con un break (quasi) in shorthand sono infatti i sangallesi, dopo un banale errore di Hächler sulla linea...