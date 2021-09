«Sul 2-1 a nostro favore eravamo in partita e potevamo portarla a casa, stavamo anche giocando bene ma poi abbiamo commesso qualche errore di troppo e la partita è girata. Ho preso una penalità stupida e questo mi dà ancora più fastidio e mi fa ancora più arrabbiare». Non usa giri di parole Matteo Nodari per commentare la deludente sconfitta sulle rive della Sarine. Peccato, perché a Friburgo la partita è stata tutto sommato equilibrata per buona parte dei primi due tempi: il vantaggio bianconero alla seconda pausa è però svanito nel giro di pochi giri d’orologio.

«Bisogna darsi una svegliata»Una penalità sul conto di Nodari ha permesso al “solito” Mottet di mettere a segno la sua doppietta personale, riaccendendo l’ambiente. Sulle ali dell’euforia, il Gottéron ha continuato a spingere e ha...