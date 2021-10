McSorley apre a un nuovo portiere

Dimmi che arriverà un nuovo portiere senza dirmi che arriverà un nuovo portiere. Interrogato sul probabile ingaggio di un estremo difensore straniero che sostituisca temporaneamente Niklas Schlegel, assente per altre cinque settimane, Chris McSorley non lascia spazio a molte interpretazioni: «Hnat Domenichelli sta valutando ogni possibile opzione per migliorare la nostra squadra, indipendentemente dal ruolo. Davanti a noi abbiamo un calendario fitto di impegni e i nostri due attuali portieri, Fatton e Fadani, sono molto giovani. Per la crescita di entrambi avevamo stabilito un piano preciso. Metterli in una condizione che non era preventivata, esponendoli come ha fatto il Ginevra con il 21.enne Charlin in assenza di Descloux, non sarebbe molto corretto nei loro confronti».

Insomma, l’annuncio...