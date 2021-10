Il Lugano si aggrappa al terzo tempo. E a uno sforzo collettivo d’indubbio valore. Che no, non basta per raddrizzare la sfida di Davos ma, perlomeno, ha il merito di lanciare il derby di questa sera con un pizzico di speranza in più. Chris McSorley si dice fiducioso. «E anche religioso, considerato il numero di infortuni con i quali devo convivere in questi giorni». Già, contro i grigionesi i bianconeri hanno dovuto giostrare in totale emergenza. Carr, alla fine, non è sceso in pista. Come pure Guerra, ammalato. Non bastasse, durante il secondo periodo - pagato a caro prezzo con tre reti subite - i sottocenerini hanno perso pure Bertaggia. Il numero 10 ha sbattuto il volto sul ghiaccio, senza casco, dopo una scazzottata con Barandun. «Purtroppo è un episodio che ha complicato le cose alla squadra...