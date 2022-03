La notte è stata corta e gli occhi di Chris McSorley sono quelli di qualcuno che ha dormito poco. La secca sconfitta subita a Losanna sembra però non aver lasciato particolari tracce nel morale del tecnico bianconero. Non cerca scuse, il canadese: «Eravamo piatti, in realtà è come se non fossimo mai scesi dal bus che ci ha portati a Losanna. Dopo partite così, non servono grandi analisi o discorsi alla squadra. Bisogna buttarla nella pattumiera, schiacciare il tasto «cancella» e passare alla prossima pagina del libro. Mi aspetto una reazione importante, contro il Friburgo. In questo momento della stagione bisogna avere la memoria corta e guardare avanti».

Il nome sulla lapideÈ inutile girarci troppo attorno: giovedì sera il Losanna è stato migliore in tutti i compartimenti del gioco. McSorley...