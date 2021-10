«Inaccettabile». Così Chris McSorley ha definito la prestazione del Lugano a Berlino in Champions League. Praticamente mai in partita, i bianconeri in Germania hanno evidenziato le difficoltà già emerse in campionato contro il Losanna e nella seconda parte del derby con l’Ambrì Piotta. Certo, il tecnico canadese ricorda spesso e volentieri che è ancora un Lugano da lavori in corso, ma sul piano della concentrazione e dell’attitudine si aspetta di più. Molto di più. Ed allora i tre nodi da sciogliere prima della partenza per Berlino – invece di allentarsi – si sono ulteriormente stretti.

Portiere in arrivo

«Abbiamo piena fiducia in Fatton e Fadani», aveva affermato McSorley dopo l’annuncio dell’infortunio occorso nel derby a Niklas Schlegel. Una stima ribadita dal direttore sportivo Hnat Domenichelli,...