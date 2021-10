Una piccola cosa pazza chiamata hockey. È il minimo che si possa dire al termine di una serata come quella della Ilfis. Tanto per gradire: i bianconeri hanno segnato due gol nei primi 4 minuti e altri due negli ultimi 60 secondi. In mezzo è successo di tutto e di più: il Langnau ha ribaltato il risultato già nel primo tempo ed è poi volato sul 4-2 a metà del secondo. La squadra di McSorley è tornata in partita al 37’, ma ha incassato il 5-3 sulla seconda sirena. Un gol pesante, difficile da accettare. Infatti, nella frazione conclusiva, gli ospiti hanno faticato a sfondare, con i tigrotti chiusi nella loro zona. Nel minuto finale, quando l’incerto Fadani è stato richiamato in panchina, ci ha pensato Hudacek a rendere ancora più incredibile una sfida già assurda. Lo slovacco, autore di una doppietta...