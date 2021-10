Il rischio era concreto e purtroppo per il Lugano è presto diventato realtà. Poco lucidi sia in difesa sia in fase offensiva i bianconeri non hanno ripetuto la prova offerta nel derby e un Losanna fin qui in difficoltà in questo campionato ne ha approfittato per conquistare i tre punti. La squadra di Chris McSorley è apparsa da subito in difficoltà al cospetto dei vodesi e ha con ogni probabilità pagato le energie - fisiche e mentali - spese nel derby contro l’Ambrì Piotta. Dietro il Lugano ha concesso troppi spazi al Losanna, in particolare in uno slot controllato - si fa per dire - con troppa sufficienza. La formazione vodese ha insomma avuto vita fin troppo facile e il povero Fatton - in porta al posto dell’infortunato Schlegel - si è trovato troppo spesso abbandonato al suo destino. Dopo...