È questo il vero volto del Lugano di Chris Mc Sorley? A Ginevra si è vista la miglior prestazione dall’inizio del campionato e la filosofia del coach dell’Ontario è stata finalmente applicata dal primo al sessantesimo minuto, in particolare nella zona difensiva. I bianconeri si sono presentati sul ghiaccio delle Vernets compatti, solidi e più che mai attivi in ogni zona della pista, lasciando solo le briciole ai padroni di casa e dominando il gioco per lunghi tratti.

Una serata particolare

È insomma stata la serata perfetta per McSorley, tornato in riva al Lemano dopo essere stato per un ventennio l’uomo chiave – e l’indiscutibile leader - delle Vernets: il pubblico lo ha acclamato a gran voce poco dopo la terza sirena, ma dalla parte della società – è in corsa una disputa legale multimilionaria...