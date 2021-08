«È stato un grande giorno, sono tornato a fare ciò per cui sono nato». Dopo due anni senza panchina, stamattina Chris McSorley ha ritrovato il suo habitat naturale. Il Lugano ha svolto il primo allenamento sul ghiaccio davanti a circa 500 tifosi, muniti di certificato COVID e liberi da mascherine. In pista, tutti presenti tranne Daniel Carr, atteso nelle prossime ore. A catturare l’attenzione, però, è stato soprattutto il nuovo coach: «Ai giocatori ho detto che ero nervoso quanto loro per il debutto», racconta l’ex tecnico del Ginevra. «Il mio lavoro inizia adesso, fin qui hanno fatto tutto gli altri: il preparatore atletico, il fisioterapista e ovviamente il direttore sportivo. Hnat Domenichelli ha allestito una bellissima squadra. Negli scorsi mesi ci siamo confrontati e ho condiviso con...