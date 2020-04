L’avventura di Elvis Merzlikins in NHL proseguirà almeno fino al 2022. I Columbus Blue Jackets hanno infatti prolungato per altre due stagioni il contratto del portiere lettone. Merzlikins, ex Lugano, nella massima Lega nordamericana ha ben figurato grazie ad una percentuale di parate del 92,3% e a cinque shutout. «Per anni abbiamo creduto che Elvis fosse il miglior portiere al di fuori della NHL» ha spiegato il general manager Jarmo Kekalainen. «Questa stagione ha dimostrato di potersi imporre anche in questa Lega».