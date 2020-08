È da poco tornato a Lugano dagli Stati Uniti, Elvis Merzlikins. Il portiere dei Columbus Blue Jackets – in questi giorni di quarantena – analizza la sua prima stagione in NHL e intanto già scalpita in vista della prossima. Tra playoff, bolla sanitaria, un mare di aneddoti e una gran voglia di godersi questi ultimi scorci di estate ticinese.

Elvis, iniziamo... dalla fine. Come hai vissuto le ultime settimane oltre oceano?«Fortunatamente non ho dovuto fare nessuna quarantena in Nordamerica, ma mi è bastata la bolla sanitaria in cui eravamo confinati durante i playoff della NHL. Nel nostro hotel alloggiavano sei squadre e ognuna aveva a disposizione un intero piano dell’albergo. Ogni giocatore ha dovuto trascorrere in camera i primi tre giorni: potevamo uscire dalla stanza solo per andare a mangiare...