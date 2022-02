Nicole Vallario, ventenne di Davesco, non scorderà mai la stagione 2021-22. Prima il trasferimento negli Stati Uniti per giocare nel campionato universitario, poi la selezione per i Giochi di Pechino. «Quando ho iniziato a giocare a hockey, non credevo che tutto questo fosse possibile», racconta la ticinese cresciuta nelle Ladies bianconere. Un club che ha visto sua mamma tra le fondatrici: «È stata proprio lei, ex giocatrice, a trasmettermi questa passione. A 4 anni ero già in pista. A 20 mi ritrovo alle Olimpiadi. È incredibile. Le ho sognate sin da bambina, quando le guardavo in televisione insieme ai miei genitori. Speravo di poterci arrivare, certo, ma non pensavo di riuscirci davvero. Sono contenta e orgogliosa di questo traguardo».

Il primo impattoLe incertezze legate alla pandemia non...