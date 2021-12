Michael Fora al Davos?

La bomba di mercato è stata lanciata dal Blick: stando al quotidiano zurighese, Michael Fora nella prossima stagione lascerà l’Ambrì Piotta per trasferirsi a Davos. Il capitano biancoblù - nel cui contratto firmato nella scorsa primavera con il club leventinese era presente una clausola - doveva comunicare entro il prossimo 31 gennaio l’eventuale desiderio di cambiare maglia. Non c’è ancora l’ufficialità, ma il Blick dà per certo il trasferimento di Fora nei Grigioni.