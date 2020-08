Michelle Karvinen, classe 1990, arriva all’Hockey Club Ladies Lugano, lo comunica la stessa società. Di padre finlandese e di madre danese, Michelle Karvinen è stata in forza negli ultimi campionati in Svezia (migliore attaccante nel 2018). A livello internazionale, (236 selezioni, 122 reti, 134 assits) Michelle Karvinen evolve sotto i colori della Finlandia con chi ha conquistato due medaglie olimpiche di bronzo e cinque ai campionati del mondo. Da rilevare la sua nomina nell’All Star Team durante l’ultimo mondiale a Espoo (FIN). «Giocatrice talentuosa e grande realizzatrice, Michel Karvinen saprà senza dubbio mettere le sue doti di playmaker al servizio della squadra bianconera», si legge in una nota. L’appuntamento per la presentazione ufficiale della squadra l’11 di settembre al Lido di Agno.